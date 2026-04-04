هتتحل.. خالد الغندور يمازح جمهور الزمالك بشأن أزمة القيد

مازح الإعلامي خالد الغندور، جمهور نادي الزمالك بشأن أزمة القيد 14 بسبب مستحقات متأخرة تخص اللاعب التونسي أحمد الجفالي.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: "طالما قضايا الزمالك وصلت ١٤ قضية ايقاف قيد يبقي كده خلاص هتتحل بإذن الله عشان ده الرقم التاريخي للزمالك ١٤ رقم فانلة الكباتن حسن شحاتة و جمال عبد الحميد و حازم امام و ١٤ هو بطولات الدوري للزمالك علي فكرة أنا بهزر".

وتعيش جماهير نادي الزمالك حالة من الترقب في ظل تجدد أزمة إيقاف القيد للمرة الرابعة عشرة بسبب مستحقات متأخرة تخص اللاعب التونسي أحمد الجفالي في أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة القضايا التي تواجه القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وتسابق إدارة نادي الزمالك الزمن من أجل إنهاء هذا الملف حيث حددت نهاية شهر مايو 2026 كموعد نهائي لتسوية المستحقات المالية المتأخرة، في خطوة تهدف لتفادي أي عقوبات إضافية وضمان غلق كافة القضايا تمهيدًا للحصول على الرخصة الأفريقية، وفتح باب التعاقدات من جديد.

ورغم ارتفاع قيمة الغرامات وتعدد الملفات تسود حالة من الهدوء داخل النادي في ظل وجود خطة واضحة وضعتها الإدارة للتعامل مع الأزمة، تعتمد على حلول مالية مدروسة مع إدارة الملف بشكل كامل داخل القلعة البيضاء.

ويواجه الزمالك عدة التزامات مالية تخص لاعبين ومدربين وأندية ما أدى إلى تضخم إجمالي المستحقات المتأخرة والتي تصل إلى نحو 5.17 مليون دولار بما يعادل قرابة 268 مليون جنيه مصري وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الإدارة الحالية.

ويواجه الزمالك عدة أحكام نهائية تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين وأندية، جاءت أبرزها كالتالي:

120 ألف دولار مستحقات للمدرب جوزيه جوميز.

60 ألف دولار لمساعدي جوميز.

133 ألف دولار للمدرب الأسبق كريستيان جروس.

505 آلاف دولار للاعب فرجاني ساسي.

200 ألف يورو لنادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي (صفقة شيكو بانزا).

170 ألف يورو لنادي شارلروا البلجيكي (صفقة عدي الدباغ).

250 ألف دولار لنادي نهضة الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق).

800 ألف دولار لنادي أوليكساندريا الأوكراني (صفقة خوان بيزيرا).

1.6 مليون دولار للاعب إبراهيما نداي.

500 ألف يورو لنادي سانت إتيان الفرنسي (صفقة محمود بنتايك).