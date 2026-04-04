إمام عاشور في أحدث ظهور مع زوجته وأبنائه.. شاهد

ظهر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي في صورة جديدة تجمعه بأسرته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألق إمام عاشور بصحبة زوجته وابنه لأول مرة وابنته كتاليا من احتفال بعيد ميلاده.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الجولة الأولى من منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري.