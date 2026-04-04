حتى عام 2030.. الزمالك يجدد عقد لاعبه قبل مباراة المصري

اكد الإعلامي سيف زاهر أن إدارة نادي الزمالك جددت عقد اللاعب الشاب محمد إبراهيم ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 مواسم.

وكتب الإعلامي سيف زاهر عبر حسابه علي فيسبوك: "الزمالك يجدد عقد اللاعب محمد إبراهيم حتى 2030".

وجاءت هذه الخطوة بناءً على توصية من معتمد جمال المدير الفني للفريق، الذي أشاد بالمستوى الذي قدمه اللاعب مؤخرًا، وذلك في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر الشابة المميزة ودعم الاستقرار الفني خلال الفترة المقبلة

الزمالك يستعد للمصري البورسعيدي

ويستعد الزمالك، لملاقاة المصري، البورسعيدي يوم الأحد المقبل بالجولة الأولى من مرحلة ختام الدوري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.