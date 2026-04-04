عينه علي قمة الدوري.. 6 إجراءات في الزمالك قبل صدام المصري

يلتقي مساء غد "الأحد" فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق المصري البورسعيدي في ضربة البداية بالمرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة الزمالك والمصري مساء غد الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتجري استعدادات فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي علي قدم وساق لمواصلة الزحف نحو لقب الدوري الممتاز.

وقد شهد نادي الزمالك 6 إجراءات خلال الساعات الماضية قبل صدام المصري البورسعيدي في ضربة البداية بالمرحلة النهائية بالدوري الممتاز.

في البداية دخل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال معسكراً مغلقاً بصفوف مكتملة بعد عودة الدوليين.

من جانبه ​أعلن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق عن مكافآت فورية تُسلم للاعبين داخل "غرفة الملابس" عقب كل فوز قادم.

وانتهي حازم إمام ونجوم القلعة البيضاء من تصوير إعلان تطبيق الزمالك الإلكتروني مع أغنية خاصة من ألحان عزيز الشافعي.

بينما ​أعلن نادي الزمالك عن التجديد للمواهب الصاعدة أحمد الخضري ومحمد إبراهيم لمدة 5 مواسم.

كما ​حسم معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك ملف حراسة المرمي واستقر على الثنائي المهدي سليمان وعودة محمد عواد لمواجهة المصري وخروج محمد صبحي من الحسابات.