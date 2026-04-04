مواعيد مباريات اليوم السبت 4-4-2026 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم، السبت 4 - 4 - 2026، عدد من المباريات، أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري المصري
فاركو X غزل المحلة – الساعة 5 مساءً على قناة ON SPORT 1.
الجونة X الاتحاد – الساعة 8 مساءً على قناة ON SPORT 1.
مودرن سبورت X وادي دجلة – الساعة 8 مساءً على قناة ON SPORT 2.
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي X ليفربول – الساعة 1:45 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1.
تشيلسي X بورت فايل – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5.
ساوثامبتون X أرسنال – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال سوسيداد X ليفانتي – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3.
مايوركا X ريال مدريد – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 2.
ريال بيتيس X إسبانيول – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
أتلتيكو مدريد X برشلونة – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ساسولو X كالياري – الساعة 3 عصرا على قناة AD Sports 1 HD.
فيرونا X فيورنتينا – الساعة 6 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.
لاتسيو X بارما – الساعة 8:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستراسبورج X نيس – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
بريست X رين – الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
ليل X لانس – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن X فولفسبورج – الساعة 3:30 ظهرا.
بوروسيا مونشنجلادباخ X هايدينهايم – الساعة 3:30 ظهرا.
فرايبورج X بايرن ميونخ – الساعة 3:30 ظهرا.
هامبورج X أوجسبورج – الساعة 3:30 ظهرا.
هوفينهايم X ماينتس – الساعة 3:30 ظهرا.
فيردر بريمن X لايبزيج – الساعة 3:30 ظهرا.
شتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساءً.
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الأهلي X ضمك – الساعة 6:15 مساءً على قناة 2 Thmanyah.
نيوم X الفيحاء – الساعة 6:30 مساءً على قناة 3 Thmanyah.
الهلال X التعاون – الساعة 8 مساءً على قناة 1 Thmanyah.
مواعيد مباريات الدوري القطرى
الريان X السد – الساعة 5:30 مساءً على قناة الكأس القطرية 1.
الشمال X أم صلال – الساعة 5:30 مساءً على قناة الكأس القطرية 2.
الدحيل X الغرافة – الساعة 7:30 مساءً على قناة الكأس القطرية 1.
مواعيد مباريات الدوري الإماراتى
البطائح X اتحاد كلباء – الساعة 3:50 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 2.
النصر X الوحدة – الساعة 3:50 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1.
شباب أهلي دبي X الجزيرة – الساعة 6:30 مساءً على قناة أبو ظبى الرياضية 2.