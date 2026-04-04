الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-4-2026 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

ينطلق اليوم، السبت 4 - 4 - 2026، عدد من المباريات، أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري المصري 

فاركو X غزل المحلة – الساعة 5 مساءً على قناة ON SPORT 1.

الجونة X الاتحاد – الساعة 8 مساءً على قناة ON SPORT 1.

مودرن سبورت X وادي دجلة – الساعة 8 مساءً على قناة ON SPORT 2.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 

مانشستر سيتي X ليفربول – الساعة 1:45 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1.

تشيلسي X بورت فايل – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5.

ساوثامبتون X أرسنال – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال سوسيداد X ليفانتي – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3.    

مايوركا X ريال مدريد – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 2.

ريال بيتيس X إسبانيول – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

أتلتيكو مدريد X برشلونة – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

ساسولو X كالياري – الساعة 3 عصرا على قناة AD Sports 1 HD.    

فيرونا X فيورنتينا – الساعة 6 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.   

لاتسيو X بارما – الساعة 8:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.   

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

ستراسبورج X نيس – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.  

بريست X رين – الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 4. 

ليل X لانس – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 3. 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن X فولفسبورج – الساعة 3:30 ظهرا.

بوروسيا مونشنجلادباخ X هايدينهايم – الساعة 3:30 ظهرا.

فرايبورج X بايرن ميونخ – الساعة 3:30 ظهرا.

هامبورج X أوجسبورج – الساعة 3:30 ظهرا.

هوفينهايم X ماينتس – الساعة 3:30 ظهرا.

فيردر بريمن X لايبزيج – الساعة 3:30 ظهرا.

شتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساءً. 

مواعيد مباريات الدوري السعودي 

الأهلي X ضمك – الساعة 6:15 مساءً على قناة 2 Thmanyah.  

نيوم X الفيحاء – الساعة 6:30 مساءً على قناة 3 Thmanyah.

الهلال X التعاون – الساعة 8 مساءً على قناة 1 Thmanyah.

مواعيد مباريات الدوري القطرى 

الريان X السد – الساعة 5:30 مساءً على قناة الكأس القطرية 1.

الشمال X أم صلال – الساعة 5:30 مساءً على قناة الكأس القطرية 2.

الدحيل X الغرافة – الساعة 7:30 مساءً على قناة الكأس القطرية 1.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى 

البطائح X اتحاد كلباء – الساعة 3:50 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 2. 

النصر X الوحدة – الساعة 3:50 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1. 

شباب أهلي دبي X الجزيرة – الساعة 6:30 مساءً على قناة أبو ظبى الرياضية 2.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
