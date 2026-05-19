قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بشأن إقالة أرني سلوت بعد تصريحات محمد صلاح.. ما القصة؟
أنتظر منكم الفوز.. أبو العينين للاعبي سيراميكا كليوباترا: البحث عن الفوز يؤكد أننا نحترم أنفسنا
الصحة: مصر لا توجد بها أي حالات مصابة بفيروس إيبولا
الصحة: احتمالية وصول فيروس إيبولا إلى مصر منخفضة للغاية
كيف كان حال النبي في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. اغتنم أعظم أيام الدنيا
أحمد موسى: السلالة المنتشرة من فيروس إيبولا قاتلة.. والعالم يتابع بقلق
الإمارات: لن نتسامح تحت أي ظرف مع أي تهديد لأمننا وسيادتنا
وزيرا صحة مصر وتونس يبحثان سبل تعزيز التعاون في التدريب والرعاية
ارتفاع الوفيات | الصحة العالمية : تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية مثير للقلق
إعلام عبري : توقيع أمر إخلاء خان الأحمر يفتح باب أزمة دولية محتملة لإسرائيل
الجمل مديرا فنيا للاتحاد السكندري
مجنونة يا قوطة.. انخفاض في أسعار الطماطم بعد الارتفاع الأخير| اعرف الكيلو بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يحمي من أمراض عديدة.. نبات رخيص بفوائد خارقة

مشاكل الهضم
مشاكل الهضم
اسماء محمد

يعد النعناع من المواد الطبيعية المتوفرة بوفرة بسبب انخفاض السعر وقوة التأثير.

ووفقا لموقع فارم ايزي فإن النعناع يساعد في علاج أمراض عديدة.

 علاج عسر الهضم 

تتميز أوراق النعناع بفوائدها المذهلة في فتح الشهية و تُساعد على تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز الإنزيمات الهاضمة كما يتميز زيت النعناع بخصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا، مما يُساعد على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والتهابات المعدة ويعمل كمضاد للتشنج لاحتوائه على الميثانول . 

 يخفف أعراض القولون العصبي 

متلازمة القولون العصبي اضطراب شائع في الجهاز الهضمي، وتسبب ألمًا في المعدة، وإمساكًا، وإسهالًا، وانتفاخًا، وعسر هضم ويُعد تغيير النظام الغذائي العلاج الرئيسي والضروري لمتلازمة القولون العصبي، ولكن بعض الدراسات أظهرت أن زيت النعناع قد يكون مفيدًا. 

يحتوي زيت النعناع على مركب يسمى المنثول والذي يعطي تأثيرات مرخية على عضلات الجهاز الهضمي 

 تحسين الشكاوى التنفسية 

يُنصح بشدة باستخدام أوراق النعناع لمرضى الربو، فهي تعمل كمهدئ جيد وتخفف احتقان الصدر ويمكن أن يُساعد تناول أوراق النعناع يوميًا على تهدئة مرضى الربو.  

من المعروف أن النعناع يساعد على فتح الأنف المسدود، كما أن المنثول يُسهّل التنفس بشكل كبير كما أنه يُخفف من التهيج الناتج عن السعال المزمن .

 العناية بالفم 

تساعد أوراق النعناع على إنعاش النفس فوراً بفضل خصائصها المضادة للجراثيم كما يمكنك مضغ أوراق النعناع للتخلص من الروائح النفاذة، مثل تلك التي تظهر بعد تناول

النعناع فوائد النعناع تاثير النعناع الهضم الفم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

مجلس النواب

مشروع قانون الأسرة الجديد.. الحكومة: الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا يستند إلى اعتبارات فقهية ونفسية

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

أسعار الذهب

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

ترشيحاتنا

الدفاعات الاماراتية

الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لـ6 طائرات مسيّرة خلال 48 ساعة

الاتحاد الأوروبي،

مسؤول أوروبي سابق : عودة بريطانيا للاتحاد قد تكلفها مليارات الجنيهات

جي اي زد)

مصر تسلط الضوء على جهودها في التحول الأخضر في معرض "إيفات ميونخ"

بالصور

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بيطري الشرقية تحصن 44 كلبًا ضالاً بالزقازيق والعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صان الحجر تستضيف ورشة عمل لتعزيز حلول الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي | صور

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

مع ارتفاع الحرارة .. نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد