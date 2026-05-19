يحمي من أمراض عديدة.. نبات رخيص بفوائد خارقة

يعد النعناع من المواد الطبيعية المتوفرة بوفرة بسبب انخفاض السعر وقوة التأثير.

ووفقا لموقع فارم ايزي فإن النعناع يساعد في علاج أمراض عديدة.

علاج عسر الهضم

تتميز أوراق النعناع بفوائدها المذهلة في فتح الشهية و تُساعد على تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز الإنزيمات الهاضمة كما يتميز زيت النعناع بخصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا، مما يُساعد على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والتهابات المعدة ويعمل كمضاد للتشنج لاحتوائه على الميثانول .

يخفف أعراض القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي اضطراب شائع في الجهاز الهضمي، وتسبب ألمًا في المعدة، وإمساكًا، وإسهالًا، وانتفاخًا، وعسر هضم ويُعد تغيير النظام الغذائي العلاج الرئيسي والضروري لمتلازمة القولون العصبي، ولكن بعض الدراسات أظهرت أن زيت النعناع قد يكون مفيدًا.

يحتوي زيت النعناع على مركب يسمى المنثول والذي يعطي تأثيرات مرخية على عضلات الجهاز الهضمي

تحسين الشكاوى التنفسية

يُنصح بشدة باستخدام أوراق النعناع لمرضى الربو، فهي تعمل كمهدئ جيد وتخفف احتقان الصدر ويمكن أن يُساعد تناول أوراق النعناع يوميًا على تهدئة مرضى الربو.

من المعروف أن النعناع يساعد على فتح الأنف المسدود، كما أن المنثول يُسهّل التنفس بشكل كبير كما أنه يُخفف من التهيج الناتج عن السعال المزمن .

العناية بالفم

تساعد أوراق النعناع على إنعاش النفس فوراً بفضل خصائصها المضادة للجراثيم كما يمكنك مضغ أوراق النعناع للتخلص من الروائح النفاذة، مثل تلك التي تظهر بعد تناول