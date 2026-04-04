الحمد لله.. أول تعليق من هنا جودة عقب خسارتها في ربع نهائي كأس العالم لتنس الطاولة

أعربت هنا جودة نجمة منتخب تنس الطاولة، عن حزنها عقب هزيمتها في ربع نهائي كأس العالم .

وكتبت هنا جودة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: "كان نفسي أكسب قوي .. قدر الله وماشاء فعل.

وأضافت : " الحمد لله.. خسارة من المصنفة رقم واحد على العالم Sun Yingsha بنتيجة ٤-٣".

وخسرت البطلة المصرية هنا جودة بنتيجة 4-3 أمام بطلة العالم والمصنفة الأولى عالميا الصينية سون يانج شا ، في مباراة الدور ربع النهائي بكأس العالم لتنس الطاولة.

وتوجت في وقت سابق بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للناشئين والناشئات التى أقيمت بالسويد.

كما توجت ببطولة كأس أفريقيا، التي أقيمت في ليبيا، خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير الماضي.