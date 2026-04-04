اليوم.. ريال مدريد في مهمة مطاردة الصدارة أمام مايوركا بالليجا

يخوض ريال مدريد مواجهة مهمة خارج ملعبه عندما يلتقي مع ريال مايوركا، عصر اليوم، السبت، على ملعب «إيبيروستار»، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في صراع القمة والقاع.

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع برشلونة، ومواصلة الضغط في سباق اللقب، خاصة مع ترقب نتيجة مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في قمة الجولة.

ويعيش ريال مدريد حالة فنية مميزة خلال الفترة الأخيرة، بعدما قدم مستويات قوية محليًا وأوروبيًا، ما عزز من حظوظه في المنافسة على اللقب، في ظل الاستقرار الفني والتألق الهجومي الذي يعيشه الفريق.

على الجانب الآخر، يدخل ريال مايوركا اللقاء تحت ضغط الهروب من مراكز الهبوط، حيث يحتاج إلى نتيجة إيجابية أمام جماهيره من أجل إنعاش آماله في البقاء، في مواجهة تبدو صعبة أمام أحد أقوى فرق الدوري هذا الموسم.