بيراميدز ضد زد.. هل يكرر الأبيض السماوي سيناريو نهائي 2024 ويخطف لقب كأس مصر أم نكتب بطلا جديدا للبطولة؟

وجه بيراميدز رسالة قوية إلى جميع منافسيه بعدما حجز مقعده في نهائي كأس مصر لموسم 2025-2026 للمرة الثالثة على التوالي والخامسة فى تاريخه بفوز عريض على إنبي برباعية نظيفة في نصف النهائي ليؤكد جاهزيته الكاملة لموقعة الحسم.

ولم يحتج بيراميدز وقتًا طويلًا لفرض سيطرته على اللقاء حيث افتتح مصطفى زيكو التسجيل مبكرًا واضعًا فريقه في المقدمة قبل أن يواصل الفريق ضغطه الهجومي المنظم.

وأضاف ناصر ماهر الهدف الثاني من ركلة جزاء ثم عاد ليوقع على هدفه الشخصي الثاني في تأكيد واضح على تألقه بينما اختتم محمود زلاكا مهرجان الأهداف بطريقة رائعة عكست الفارق الكبير بين الفريقين في تلك الليلة.

الفوز لم يكن مجرد تأهل بل كان بيان قوة من فريق يطمح لفرض هيمنته المحلية خاصة مع الوصول إلى النهائي للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخه.

نهائي يتجدد.. والخصم واحد

ويضرب بيراميدز موعدًا جديدًا مع زد إف سي في نهائي البطولة في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بعدما سبق أن التقى الفريقان في نهائي نسخة 2023-2024 والذي حسمه بيراميدز بهدف دون رد ليحقق أول ألقابه في المسابقة.

النهائي المرتقب المقرر إقامته يوم 10 مايو على ستاد القاهرة الدولي لن يكون مجرد مباراة على لقب بل صراعًا نفسيًا وتكتيكيًا بين فريق يبحث عن تأكيد التفوق وآخر يسعى للثأر وكتابة التاريخ.

هل يعيد بيراميدز السيناريو؟

يدخل بيراميدز المواجهة وهو يمتلك أفضلية واضحة على الورق سواء من حيث الخبرات أو جودة العناصر إضافة إلى الحالة الفنية المرتفعة التي ظهر بها في نصف النهائي.

الفريق يبدو أكثر نضجًا واستقرارًا مقارنة بالمواسم الماضية كما أن لاعبيه اكتسبوا خبرات كبيرة من المشاركات المتتالية في الأدوار النهائية وهو ما قد يلعب دورًا حاسمًا في مثل هذه المباريات.

لكن كرة القدم لا تعترف دائمًا بالمنطق وهنا يظهر دور زد الفريق الطموح الذي نجح في الوصول إلى النهائي بعد مشوار قوي ويأمل في استغلال الفرصة لتحقيق ثاني ألقابه.

زد.. الحلم المشروع

على الجانب الآخر يدخل زد إف سي المباراة بعقلية مختلفة حيث لا يملك ما يخسره لكنه يمتلك دافعًا كبيرًا لتحقيق إنجاز جديد.

الفريق أثبت قدرته على المنافسة ووصوله إلى النهائي للمرة الثانية خلال فترة قصيرة يعكس مشروعًا طموحًا يسعى لفرض نفسه بين الكبار.

وسيحاول زد استغلال أي تراجع في تركيز لاعبي بيراميدز خاصة أن مباريات النهائيات كثيرًا ما تحسم بالتفاصيل الصغيرة.

معركة التفاصيل تحسم اللقب

المواجهة المرتقبة لن تحسم فقط بالأسماء بل بالتفاصيل الدقيقة: من يملك التركيز الأعلى؟ من يستغل الفرص؟ ومن يتحمل الضغط حتى اللحظة الأخيرة؟

بيراميدز يسعى لتأكيد تفوقه وتكرار سيناريو التتويج بينما يدخل زد بطموح قلب المعادلة وكتابة فصل جديد في تاريخه.

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

