ناصر ماهر يواصل التألق في الظل.. إعلامي يشيد بتأهل بيراميدز لنهائي الكأس

أشاد الإعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق، بتألق بيراميدز ووصوله إلى نهائي كأس مصر.

وكتب إسلام صادق عبر فيسبوك: “بيراميدز يسترد عافيته ويتأهل لنهائي كأس مصر بفوز ساحق على انبي العنيد برباعية، ناصر ماهر يواصل التألق ولا احد يراه في المنتخب، السماوي يتقدم خطوة نحو حصد كأس مصر لكنه سيواجه منافسا قويا “زد” ولا مكان للأندية الجماهيرية!”.

وحجز فريقا بيراميدز وزد إف سي مقعديهما في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد الموافق 10 مايو المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتأهل فريق بيراميدز للمباراة النهائية عقب فوزه في مباراة نصف النهائي على فريق إنبي برباعية نظيفة، بينما تأهل فريق زد عقب فوزه على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

