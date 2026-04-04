محمد أبو العلا: ظهور راعٍ سابع للزمالك خطوة مهمة لإنعاش خزينة النادي

تحدث محمد أبو العلا، خلال ظهوره ببرنامج “زملكاوي” على قناة الزمالك، عن التطورات الاقتصادية داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن الإعلان عن ظهور راعٍ سابع على قميص الفريق يُعد خطوة مهمة في ظل الأزمات المالية التي عانى منها النادي خلال الفترة الماضية.

وأوضح أبو العلا أن مجلس الإدارة بدأ مؤخرًا في التحرك بأفكار جديدة خارج الصندوق، من بينها إنشاء منطقة تجارية داخل فرع النادي بـ100 عقبة، إلى جانب العمل على زيادة عدد الرعاة، وهو ما تحقق بالفعل بإضافة راعٍ جديد.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو فتح مصادر دخل جديدة وتحقيق استدامة مالية للنادي، من خلال تبني أفكار استثمارية مختلفة تساعد في دعم خزينة الزمالك، خاصة في ظل الالتزامات المالية الكبيرة، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات مثل إطلاق التطبيق الخاص بالنادي.

واختتم تصريحاته بتوجيه التحية لمجلس إدارة الزمالك، مؤكدًا أن هناك محاولات جادة لتنفيذ حلول مبتكرة وغير تقليدية لدعم النادي ماليًا خلال المرحلة الحالية.