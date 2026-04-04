تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة مهمة خارج أرضه، عندما يحل ضيفًا على نظيره ريال مايوركا، عصر يوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب استئناف النشاط الكروي المحلي من جديد.

تفاصيل المباراة وموعدها

تأتي هذه المواجهة في إطار مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2025/2026، حيث يستضيف ملعب “سون مويكس” معقل فريق مايوركا هذا اللقاء المرتقب بين الفريقين. ويسعى كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، ويطمح في مواصلة الضغط على صدارة الترتيب وتقليص الفارق مع المتصدر. في المقابل، يعاني فريق ريال مايوركا في مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الهروب من شبح الهبوط.

غيابات مؤثرة في صفوف ريال مدريد

يعاني ريال مدريد من عدة غيابات مؤثرة قبل هذه المواجهة، أبرزها غياب الحارس تيبو كورتوا بسبب الإصابة، إلى جانب غياب البرازيلي رودريجو لنفس السبب. كما يفقد الفريق خدمات لاعب الوسط فيدي فالفيردي نتيجة الإيقاف، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا للجهاز الفني في اختيار التشكيل المناسب.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد ريال مدريد على التشكيل التالي في هذه المباراة:

• حراسة المرمى: لونين

• خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، روديجر، دين هويسن، ألفارو كاريراس

• خط الوسط: بيتارتش، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا

• خط الهجوم: أردا جولر، إبراهيم دياز، كيليان مبابي