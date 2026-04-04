ثنائي برشلونة يواجه الإيقاف أمام أتلتيكو

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة صعبة اليوم السبت أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني «الليجا»، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة مدريد، في مباراة تحظى بأهمية كبيرة للفريق الكتالوني مع اقتراب حسم الصراع على اللقب.

ويستعد البارسا بعد ذلك مباشرة لخوض ديربي كتالونيا ضد إسبانيول، المقرر يوم 11 أبريل ضمن الجولة الـ31، ما يجعل مواجهة أتلتيكو اختبارًا مزدوجًا للفريق في أسبوع حاسم.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن لاعبي برشلونة، مارك بيرنال وجول كوندي، مهددان بالإيقاف عن مواجهة إسبانيول في حال حصول أي منهما على بطاقة صفراء اليوم، ما يزيد من أهمية تفادي أي عقوبات أمام أتلتيكو مدريد، خصوصًا مع وجود عدد من الغيابات الحالية بسبب الإصابات.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 57 نقطة، في مباراة قد تحدد بشكل كبير مسار صراع القمة قبل نهاية الموسم.