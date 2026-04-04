الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الطريق إلى درع الدوري.. عقبة المصري تهدد طموح الزمالك| فيديو

هاجر ابراهيم

كشف الناقد الرياضي محمد عصام عن آخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من مباريات مجموعة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم مشتعلة بين أكثر من فريق، في ظل تقارب النقاط والمستويات بين الفرق المتنافسة.

وقال محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك يستعد للمباراة بقوة من أجل تحقيق بداية قوية في مرحلة الحسم، مشيرًا إلى أن الفريق سيستعيد خدمات عدد من اللاعبين، أبرزهم عمر ناصر وأحمد شريف بعد اكتمال جاهزيتهما الفنية والبدنية وتعافيهما من الإصابة، وهو ما يمثل إضافة فنية للفريق قبل مواجهة المصري.

وأوضح عصام أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، خاصة أن كل فريق يسعى لإثبات نفسه في بداية مرحلة التتويج، كما أن الجهاز الفني للزمالك عقد جلسات مع اللاعبين من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على لقب الدوري، رغم وجود بعض الغيابات بسبب الإيقاف والإصابات، وهو ما قد يؤثر على اختيارات الجهاز الفني خلال اللقاء.

وأضاف أن إدارة الزمالك تعمل خلال الفترة الحالية على عدد من الملفات المهمة، من بينها تعديل وتمديد عقود بعض اللاعبين بسبب تألقهم واستقرار الفريق فنيًا، إلى جانب دراسة بعض العروض المقدمة لعدد من اللاعبين وتسويق شيكوبانزا، في ظل سعي الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وفي المقابل، أكد أن الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة نبيل الكوكي استعاد بعض اللاعبين قبل مواجهة الزمالك، وهو ما يزيد من قوة المباراة، متوقعًا أن تكون المواجهة قوية وصعبة بين الفريقين في افتتاح مرحلة التتويج بالدوري.

وتطرق محمد عصام إلى موقف حراسة المرمى في الزمالك، مؤكدًا أن الجهاز الفني عقد جلسة مع الحارس محمد عواد، وتم التأكيد له أن مسألة مشاركته في المباريات تخضع للرؤية الفنية واحتياجات كل مباراة، ولا توجد أي خلافات شخصية، وهو ما تقبله اللاعب بشكل احترافي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم ما زالت مفتوحة بين أكثر من فريق، مشيرًا إلى أن فرص الزمالك وبيراميدز متقاربة وفقًا للأرقام، بينما يظل الأهلي منافسًا قويًا بخبراته وتاريخه، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة من الدوري حاسمة ومليئة بالمفاجآت. 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

