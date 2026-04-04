قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دودو الجباس: "العقلية" أهم شيء في الكرة حاليا.. والاحتراف في البريميرليج فرق في مسيرتي

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

أكد محمد الجباس "دودو الجباس" لاعب بيراميدز الحالي والمصري وليرس البلجيكي السابق، أن العقلية أو "المينتاليتي" هي أهم شيء في كرة القدم الحالية، مشددًَا على أن الجيل القديم كان الحديث أكثر عن شخصية اللاعب وعقلية الانتصار، لكن حاليًا الكرة تطورت كثيرًا وأصبحت عقلية اللاعب جزء من أهم أجزاء قصة نجاحه، تركيزه في كل تفاصيل عمله بداية من النوم وحتى طريقة التعامل مع الضغوطات وكيف تستطيع العمل سواء كنت في حالة جيدة أو غير جيدة، هذه كلها أشياء تصنع فيها الفارق شخصية وعقلية اللاعب.

وتابع "دودو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: زمان اللاعب كان بيعرف رد فعل الجمهور في الملعب، حاليًا القصة اختلفت والموضوع اتوسع وبقى على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، للدرجة اللي بقينا نحس معاها إن الجمهور عايش معانا في بيتنا.

وأضاف لاعب المصري السابق: تجربة الاحتراف في أوروبا وأنا ناشيء صغير عمره لم يتجاوز 16 سنة صنعت الفارق في مسيرتي 180 درجة، هناك شيئان يصنعان الفارق في حياتك بشكل عام وفي الكرة بشكل خاص وهما البيت وأقصد هنا التربية والمدرسة وأقصد هنا التعليم والثقافة.

وواصل لاعب بيراميدز الحالي: بدأت رحلة الاحتراف بعمر 20 عامًا، لكن قبلها كان عندي تجربة مهمة شكلت جزء مهم من مسيرتي وصنعت الفارق في شخصيتي وعقليتي، وهي تجربة الاحتراف في البريميرليج لمدة موسم كناشيء في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وعمري 16 عامًا.

واختتم دودو الجباس حديثه: التجربة فرقت معي جدًا، وعرفتني الإسلوب الاحترافي في التعامل مع لاعب كرة القدم، هناك هم موفرين كل شيء من أجل النجاح، وزي ما بيقولوا عندنا في الإسلام "اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا"، هم بيشتغلوا وبيعملوا كل حاجة صح وبيجتهدوا وبيتعبوا جدًا وبيسبوا النتيجة على ربنا عشان عارفين ومتأكدين إن النجاح هيكون حليفهم.

دودو الجباس بيراميدز الدوري

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

الذكاء الاصطناعي

المزيد

المزيد