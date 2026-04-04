دودو الجباس: "العقلية" أهم شيء في الكرة حاليا.. والاحتراف في البريميرليج فرق في مسيرتي

أكد محمد الجباس "دودو الجباس" لاعب بيراميدز الحالي والمصري وليرس البلجيكي السابق، أن العقلية أو "المينتاليتي" هي أهم شيء في كرة القدم الحالية، مشددًَا على أن الجيل القديم كان الحديث أكثر عن شخصية اللاعب وعقلية الانتصار، لكن حاليًا الكرة تطورت كثيرًا وأصبحت عقلية اللاعب جزء من أهم أجزاء قصة نجاحه، تركيزه في كل تفاصيل عمله بداية من النوم وحتى طريقة التعامل مع الضغوطات وكيف تستطيع العمل سواء كنت في حالة جيدة أو غير جيدة، هذه كلها أشياء تصنع فيها الفارق شخصية وعقلية اللاعب.

وتابع "دودو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: زمان اللاعب كان بيعرف رد فعل الجمهور في الملعب، حاليًا القصة اختلفت والموضوع اتوسع وبقى على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، للدرجة اللي بقينا نحس معاها إن الجمهور عايش معانا في بيتنا.

وأضاف لاعب المصري السابق: تجربة الاحتراف في أوروبا وأنا ناشيء صغير عمره لم يتجاوز 16 سنة صنعت الفارق في مسيرتي 180 درجة، هناك شيئان يصنعان الفارق في حياتك بشكل عام وفي الكرة بشكل خاص وهما البيت وأقصد هنا التربية والمدرسة وأقصد هنا التعليم والثقافة.

وواصل لاعب بيراميدز الحالي: بدأت رحلة الاحتراف بعمر 20 عامًا، لكن قبلها كان عندي تجربة مهمة شكلت جزء مهم من مسيرتي وصنعت الفارق في شخصيتي وعقليتي، وهي تجربة الاحتراف في البريميرليج لمدة موسم كناشيء في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وعمري 16 عامًا.

واختتم دودو الجباس حديثه: التجربة فرقت معي جدًا، وعرفتني الإسلوب الاحترافي في التعامل مع لاعب كرة القدم، هناك هم موفرين كل شيء من أجل النجاح، وزي ما بيقولوا عندنا في الإسلام "اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا"، هم بيشتغلوا وبيعملوا كل حاجة صح وبيجتهدوا وبيتعبوا جدًا وبيسبوا النتيجة على ربنا عشان عارفين ومتأكدين إن النجاح هيكون حليفهم.