قبل منافسات اليوم.. تأهل 4 لاعبين مصريين للنهائيات في بطولة كأس العالم للجمباز الفني

تنطلق اليوم السبت منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات القاهرة 2026، والتي تقام على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 أبريل حتى 6 أبريل الجاري .

وتأهل 4 لاعبين مصريين للنهائيات خلال مشاركتهم في اليوم الأول من منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، المقامة حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في مدينة نصر، وتستمر حتى يوم 6 أبريل الجاري بمشاركة 33 دولة.

وجاء تأهل اللاعبين المصريين كالتالي:

الرجال:

- تأهل عمر العربي لنهائيات جهاز الحلق بعد احتلال المركز الـ4 في التصفيات بـ13.933 نقطة.

- تأهل علي عبد القادر لنهائيات جهاز الحلق بعد احتلال المركز الـ6 في التصفيات بـ13.533 نقطة.

- تأهل عمر الشوبكي لنهائيات جهاز حصان الحلق بعد احتلال المركز الـ8 في التصفيات بـ14.133 نقطة.

السيدات:

- تأهلت جودي عبدالله لنهائيات جهاز حصان القفز بعد احتلال المركز الـ8 في التصفيات بـ13.100 نقطة.

وضمت قائمة المنتخب كلا من:

الرجال: عمر العربي - محمد منتصر - مصطفى أحمد - يحيى زكريا - عمر الشبكي - علي عبد القادر

السيدات: جنى هاني - جنى عبد السلام - جودي عبدالله - سيرين أبو الهدى

وكشف اتحاد الجمباز عن مشاركة 33 دولة في منافسات البطولة تضم 128 لاعب ولاعبة وهي كالتالي:

الجزائر – أرمينيا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – تشيلي – الصين – كولومبيا – كوستاريكا – كرواتيا – قبرص – جمهورية التشيك – إسبانيا – اليونان – هونج كونج – أيرلندا – أيسلندا – كازاخستان – المغرب – النرويج – نيوزيلندا – بنما – الفلبين – قطر – روسيا – سلوفينيا – سلوفاكيا – السويد – تركيا – أوكرانيا – الهند - الكاميرون - مصر.