الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قبل منافسات اليوم.. تأهل 4 لاعبين مصريين للنهائيات في بطولة كأس العالم للجمباز الفني

الجمباز
الجمباز
محمد سمير   -  
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم السبت منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات القاهرة 2026، والتي تقام على  مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 أبريل حتى 6 أبريل الجاري .

وتأهل 4 لاعبين مصريين للنهائيات خلال مشاركتهم في اليوم الأول من منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، المقامة حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في مدينة نصر، وتستمر حتى يوم 6 أبريل الجاري بمشاركة 33 دولة.

وجاء تأهل اللاعبين المصريين كالتالي:

الرجال:

- تأهل عمر العربي لنهائيات جهاز الحلق بعد احتلال المركز الـ4 في التصفيات بـ13.933 نقطة.

- تأهل علي عبد القادر لنهائيات جهاز الحلق بعد احتلال المركز الـ6 في التصفيات بـ13.533 نقطة.

- تأهل عمر الشوبكي لنهائيات جهاز حصان الحلق بعد احتلال المركز الـ8 في التصفيات بـ14.133 نقطة.

السيدات:

- تأهلت جودي عبدالله لنهائيات جهاز حصان القفز بعد احتلال المركز الـ8 في التصفيات بـ13.100 نقطة.

وضمت قائمة المنتخب كلا من:

الرجال: عمر العربي - محمد منتصر - مصطفى أحمد - يحيى زكريا - عمر الشبكي - علي عبد القادر

السيدات: جنى هاني - جنى عبد السلام - جودي عبدالله - سيرين أبو الهدى

وكشف اتحاد الجمباز عن مشاركة 33 دولة في منافسات البطولة تضم 128 لاعب ولاعبة وهي كالتالي:

الجزائر – أرمينيا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – تشيلي – الصين – كولومبيا – كوستاريكا – كرواتيا – قبرص – جمهورية التشيك – إسبانيا – اليونان – هونج كونج – أيرلندا – أيسلندا – كازاخستان – المغرب – النرويج – نيوزيلندا – بنما – الفلبين – قطر – روسيا – سلوفينيا – سلوفاكيا – السويد – تركيا – أوكرانيا – الهند - الكاميرون - مصر.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

