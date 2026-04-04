اللهم اجعلنا من أهل الفجر.. رسالة مؤثرة من إمام عاشور للجمهور

حرص إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، لحظات روحانية خلال أدائه صلاة الفجر.

ونشر إمام عاشور “ستوري” ظهر خلاله وهو يؤدي الصلاة، مرفقًا بدعاء قال فيه:

“اللهم اجعلنا من أهل الفجر وخاصته، وارزقنا الثبات حتى نلقاك، ولا تجعلنا من الغافلين الخاسرين”

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الجولة الأولى من منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري