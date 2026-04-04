قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيختار المقاولون العرب.. ضياء السيد يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح

سارة عبد الله

أثار ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، الجدل حول مستقبل محمد صلاح بعد إعلانه الرحيل عن ليفربول الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي. 

وقال ضياء السيد، في تصريحات تلفزيونية: "إذا أرد محمد صلاح العودة للدوري المصري سيلعب للأهلي أم الزمالك؟ سيعود للعب مع المقاولون العرب بدايته كانت في النادي، وهو بيحبه، وأعتقد أنه سيختتم مسيرته بقميص الفريق الذي شهد انطلاقته. هذا مجرد رأي وليس معلومة".

ويستعد النجم محمد صلاح لطي صفحة واحدة من أنجح مسيراته الكروية، مع اقتراب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

ورغم أن عقد اللاعب كان يمتد حتى عام 2027، فإن صلاح قرر خوض تجربة جديدة، ليصبح لاعبًا حرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة تعكس رغبته في البحث عن تحدٍ مختلف قبل نهاية مسيرته.

ومع اقتراب رحيله، تصاعدت التكهنات حول وجهته المقبلة، حيث ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، خاصة في ظل حاجة الفريق الإسباني لتعويض بعض الغيابات، إلا أن التقارير أكدت أن النادي الملكي لا يضع اللاعب ضمن خططه المستقبلية.

وبحسب مصادر إسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تُكنّ احترامًا كبيرًا لمسيرة صلاح، لكنها تفضل التركيز على مشروع يعتمد على العناصر الشابة، ما يغلق الباب أمام فكرة التعاقد معه.

في المقابل، تبرز أندية الدوري السعودي كأبرز الوجهات المحتملة للنجم المصري، حيث تحظى فكرة ضمه باهتمام كبير نظرًا لقيمته الفنية والتسويقية، إلى جانب إمكانية منحه عقدًا ضخمًا قد يكون الأخير في مسيرته.

محمد صلاح ليفربول ضياء السيد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
