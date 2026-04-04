مواجهة مرتقبة.. الاتحاد يصارع من أجل البقاء على حساب الجونة

يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا على نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء اليوم السبت 4 أبريل على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة بالغردقة.

وضعية أفضل للجونة في جدول الترتيب

ويدخل فريق الجونة بقيادة المدير الفني أحمد مصطفى بيبو المباراة بأريحية شديدة إذ أنه يحتل المركز الثالث برصيد 29 نقطة من جدول ترتيب المجموعة الثانية بعيدا عن المراكز الأربعة المؤدية للهبوط.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 21 نقطة ويأمل سيد البلد بقيادة مدربه تامر مصطفى للفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاث نقاط في محاولة لتحسين موقعه في جدول الترتيب.