قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
english EN
رياضة

دودو الجباس: الزمالك " كعبه مش عالي" على بيراميدز.. والأجواء مع الأهلي أصبحت أفضل

ياسمين تيسير

شدد محمد الجباس "دودو الجباس" لاعب بيراميدز الحالي والمصري وليرس البلجيكي السابق، على أن الأجواء بين الأهلي وبيراميدز أصبحت أفضل وأهدأ، الجميع رأي أن الفريق ينافس من أجل الفوز بالبطولات وليس لمكايدة نادي بعينه، وهذا حدث بعد الفوز بعدة بطولات، فالأمور أصبحت أفضل ويارب المنافسة تظل في الملعب فقط.

وتابع "دودو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كعب الزمالك مش عالي على بيراميدز، كسبناهم وكسبونا، فالمباريات رايحة جاية، يمكن تركيزهم في مبارياتنا بيكون أكبر، ويمكن هزيمة الدور الأول تخلينا نركز أكتر في مباراة الدور الثاني.

وأضاف لاعب المصري السابق: الخروج من دوري أبطال إفريقيا كان صدمة كبيرة بالنسة لنا، ونتيجة مباراة الذهاب كانت خادعة كثيرًا وربما هي من أسباب الخروج المبكر.

وواصل لاعب بيراميدز الحالي: عصبية يورتشيتش إيجابية في أغلب الأحيان، وسلبية في أوقات أقل، أنا كلاعب أحب شخصية هؤلاء المدربين، وأعتقد أن الجميع تعود على طريقته. 

وأردف: يورتشيتش المدرب الأفضل في الكرة المصرية حاليًا، جعل الفريق في "حتة تانية"، توجنا بعدة بطولات تحت قيادته، وهو المدرب الذي لم يتغير منذ قدومه، ومن خلفه يأتي على ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا، مدرب رائع ويستطيع تغيير أي فريق للأفضل تحت قيادته.

واختتم دودو الجباس: إبراهيم عادل الأفضل في مصر من وجهة نظري، لإنه فارق بشكل كبير عن أي لاعب آخر رغم رحيله، بيراميدز هو أفضل نادي حاليًا في الكرة المصرية خصوصصا وأنه ليس عنده نفس الجماهير ولا يحصل على الدعم الذي يحصده الأهلي والزمالك.

دودو الجباس الدوري بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

