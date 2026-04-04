دودو الجباس: الزمالك " كعبه مش عالي" على بيراميدز.. والأجواء مع الأهلي أصبحت أفضل

شدد محمد الجباس "دودو الجباس" لاعب بيراميدز الحالي والمصري وليرس البلجيكي السابق، على أن الأجواء بين الأهلي وبيراميدز أصبحت أفضل وأهدأ، الجميع رأي أن الفريق ينافس من أجل الفوز بالبطولات وليس لمكايدة نادي بعينه، وهذا حدث بعد الفوز بعدة بطولات، فالأمور أصبحت أفضل ويارب المنافسة تظل في الملعب فقط.

وتابع "دودو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كعب الزمالك مش عالي على بيراميدز، كسبناهم وكسبونا، فالمباريات رايحة جاية، يمكن تركيزهم في مبارياتنا بيكون أكبر، ويمكن هزيمة الدور الأول تخلينا نركز أكتر في مباراة الدور الثاني.

وأضاف لاعب المصري السابق: الخروج من دوري أبطال إفريقيا كان صدمة كبيرة بالنسة لنا، ونتيجة مباراة الذهاب كانت خادعة كثيرًا وربما هي من أسباب الخروج المبكر.

وواصل لاعب بيراميدز الحالي: عصبية يورتشيتش إيجابية في أغلب الأحيان، وسلبية في أوقات أقل، أنا كلاعب أحب شخصية هؤلاء المدربين، وأعتقد أن الجميع تعود على طريقته.

وأردف: يورتشيتش المدرب الأفضل في الكرة المصرية حاليًا، جعل الفريق في "حتة تانية"، توجنا بعدة بطولات تحت قيادته، وهو المدرب الذي لم يتغير منذ قدومه، ومن خلفه يأتي على ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا، مدرب رائع ويستطيع تغيير أي فريق للأفضل تحت قيادته.

واختتم دودو الجباس: إبراهيم عادل الأفضل في مصر من وجهة نظري، لإنه فارق بشكل كبير عن أي لاعب آخر رغم رحيله، بيراميدز هو أفضل نادي حاليًا في الكرة المصرية خصوصصا وأنه ليس عنده نفس الجماهير ولا يحصل على الدعم الذي يحصده الأهلي والزمالك.