دودو الجباس: الجيل الحالي "محظوظ".. وإبراهيم عادل الأفضل في مصر

شدد محمد الجباس "دودو الجباس" لاعب بيراميدز الحالي والمصري وليرس البلجيكي السابق، على أن الجيل الحالي من اللاعبين محظوظ بسبب السوشيال ميديا.

وقال: “كنا بنقعد نلعب ونشتغل ونتعب كتير أوي عشان بس اسمنا يتقال في الصحافة والإعلام، دلوقتي اللاعب لو عمل كورة ولا سجل هدف، السوشيال ميديا كلها بتشير اللقطة بتاعته والناس كلها بتتكلم عليه، ورغم كده الأمر ده مش كله إيجابي، فيه جزء سلبي لإن أحيانًا جزء من الكلام ده بيكون مجاملات ومش حقيقي”.

وتابع "دودو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أن عقلية اللاعب وشخصيته بيفرقوا، وهنا بقى لازم يفهم إنه معملش أي إنجاز وإنه لازم يتعب ويجتهد ويشتغل أكتر عشان ينجح، هنا بقى لازم يعرف هل هيقدر يتعامل مع الضغوطات الجماهيرية والسوشيال ميديا ولا لأ، آه الشهرة حلوة لكن زي ما لها وجه إيجابي لها أوجه سلبية.

وأضاف لاعب المصري السابق: وأنا لاعب صغير كنت بدور على حد قدوة اقتدي به، لما روحت منتخب مصر وشوفت النجوم الكبار زي أبو تريكة وزيدان ومتعب أيام كابتن حسن شحاتة، كنت منبهر بكل تفصيلة بيعملوها، إزاي بيتعاملوا مع اللاعبين الصغار، إزاي بينصحوهم، إزاي بيوجهوهم، إزاي بيتعاملوا مع بعض، إزاي وصلوا لكل حاجة وصلوا لها وقتها.

وواصل لاعب بيراميدز الحالي: حاليًا في بيراميدز أنا بقيت بقوم بنفس الدور، بحاول أفيد وأنصح اللاعبين الشباب، وأساعدهم يكونوا أحسن، ولأنهم بيتأثروا باللاعبين الكبار جدًا بحاول اجتهد أكتر واشتغل أكتر واتعب أكتر عشان أكون قدوة لهم.

واختتم دودو الجباس: الموسم الماضي إبراهيم عادل كان شريكي في الغرفة، حاولت أساعده وأنصحه، الموضوع فرق معاه جدًا، هو لاعب كبير ومن الأفضل في مصر وأفريقيا، الحمد لله احترف لإنه مميز وفارق عن أي لاعب في مصر حاليًا.