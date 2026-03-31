نهاية رحلة أسطورية.. محمد صلاح يغادر ليفربول وريال مدريد خارج الحسابات

يستعد النجم محمد صلاح لطي صفحة واحدة من أنجح مسيراته الكروية، مع اقتراب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

ورغم أن عقد اللاعب كان يمتد حتى عام 2027، فإن صلاح قرر خوض تجربة جديدة، ليصبح لاعبًا حرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة تعكس رغبته في البحث عن تحدٍ مختلف قبل نهاية مسيرته.

ومع اقتراب رحيله، تصاعدت التكهنات حول وجهته المقبلة، حيث ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، خاصة في ظل حاجة الفريق الإسباني لتعويض بعض الغيابات، إلا أن التقارير أكدت أن النادي الملكي لا يضع اللاعب ضمن خططه المستقبلية.

وبحسب مصادر إسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تُكنّ احترامًا كبيرًا لمسيرة صلاح، لكنها تفضل التركيز على مشروع يعتمد على العناصر الشابة، ما يغلق الباب أمام فكرة التعاقد معه.

في المقابل، تبرز أندية الدوري السعودي كأبرز الوجهات المحتملة للنجم المصري، حيث تحظى فكرة ضمه باهتمام كبير نظرًا لقيمته الفنية والتسويقية، إلى جانب إمكانية منحه عقدًا ضخمًا قد يكون الأخير في مسيرته.

وفي ليفربول، يسود التقدير لمسيرة صلاح، الذي ترك بصمة استثنائية وساهم في تحقيق بطولات تاريخية، ليقترب بذلك من نهاية حقبة ذهبية داخل "أنفيلد".