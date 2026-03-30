فرج عامر يكشف تطورات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تطورات مثيرة بشأن مستقبل النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه على “فيسبوك”: “نادي الاتحاد السعودي يُعد الأوفر حظًا لضم صلاح؛ في ظل سعيه لتعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل إلى الهلال مؤخرا”.

وأضاف أن المفاوضات الرسمية قد بدأت بالفعل؛ عقب إعلان رحيل اللاعب، مع وجود تقارير تشير إلى إمكانية انتقاله في صفقة انتقال حر، بعد اتفاق ودي مع نادي ليفربول.

وأشار عامر إلى أن المنافسة لا تقتصر على نادي الاتحاد السعودي فقط؛ حيث يظل نادي الهلال ضمن أبرز المهتمين بضم صلاح، إلى جانب أندية صاعدة مثل “القادسية” و"نيوم".

جدير بالذكر أن محمد صلاح أعلن رحيله عن ليفربول بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الجاري؛ عقب 9 مواسم من العطاء والتوهج رفقة الريدز.