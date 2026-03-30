عملاق أوروبا يستهدف التعاقد مع محمد صلاح وفان دايك في الصيف

يسعى نادي جالاتا سراي التركي إلى تدعيم صفوف الفريق الأول، بثنائي ليفربول الإنجليزي، الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح.

وكتب الناقد الرياضي خالد علي عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة Fotomaç التركية نادي جالاتا سراي يستعد للتحرك من أجل ضم محمد صلاح وفان دايك، اللذين اتخذا قرار الرحيل عن فريقيهما مع نهاية الموسم".

ولعب محمد صلاح وفيرجيل فان دايك دوراً محورياً في نجاحات ليفربول لسنوات، وساهما في تحقيق العديد من الألقاب، منها دوري أبطال أوروبا، حيث توجا بتسعة ألقاب.

جدير بالذكر أن أعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الجاري، عقب 9 مواسم من العطاء والتوهج رفقة الريدز.