الدوري المصري أو السعودي.. إبراهيم حسن يقدم نصائح لمحمد صلاح



أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بجهاز منتخب مصر، أن مستقبل محمد صلاح يظل مفتوحًا على عدة احتمالات، مشيرًا إلى أن الدوري السعودي أصبح من أبرز الوجهات الكروية في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح إبراهيم حسن خلال تصريحات تلفزيونيه أن وجود نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو ساهم في رفع مستوى المنافسة وجذب الأنظار إلى المسابقة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأي لاعب كبير يفكر في مغادرة أوروبا.



وأشار إبراهيم حسن إلى أن الدوري السعودي لم يعد مجرد محطة انتقالية، بل أصبح دوريًا قويًا من الناحية الفنية والتسويقية، بفضل الاستثمارات الضخمة والتعاقدات مع نجوم من الصف الأول.

وأضاف أن هذا التطور يجعل انتقال لاعب بحجم محمد صلاح خطوة منطقية، خاصة إذا كان يبحث عن تجربة جديدة تجمع بين التحدي الكروي والعائد المادي الكبير.

فكرة العودة إلى الدوري المصري

وفي سياق حديثه، طرح إبراهيم حسن فكرة عودة محمد صلاح إلى الدوري المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون تاريخية بكل المقاييس.

وأوضح أن وجود نجم عالمي بقيمة صلاح في الملاعب المصرية سيمنح البطولة دفعة هائلة على المستوى الفني والجماهيري، كما سيعزز من قيمة المسابقة تسويقيًا وإعلاميًا.

قيمة فنية وتسويقية غير مسبوقة

اختتم إبراهيم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن أي قرار يتخذه محمد صلاح سيكون محل تقدير، سواء بالاستمرار في أوروبا أو الانتقال إلى الدوري السعودي أو حتى العودة إلى مصر.

لكنه شدد على أن وجود لاعب بحجم صلاح في الدوري المصري سيشكل نقلة نوعية كبيرة، وقد يفتح الباب أمام عودة نجوم آخرين واهتمام عالمي أكبر بالكرة المصرية.