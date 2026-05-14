الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

103 آلاف مخالفة في يوم.. هكذا تؤمن الداخلية طرق مصر

كتب محمد عبدالله :

تواصل وزارة الداخلية السهر من أجل حماية المصريين من ضمن ما تقوم به هو تأمين كافة الطرق ومنع المتعاطين للمخدرات من السير عليها وكذلك التصدي للمخالفين للسرعات والعشوائيات بالمواقف 

حملات اليوم المروية 

أعنلت وزارة الداخلية أنها تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (103497) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1249) سائق تبين إيجابية عدد (46) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

الحملات المرورية الانضباطية

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (550) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (156) سائق تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (12) محكوم عليهم بإجمالى (15) حكم، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرو ةتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرامات مالية على المخالفات المرورية


كما وضع قانون المرور ، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

ـ الاعتداء على رجال المرور

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

ـ السير بدون فرامل

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه

ـ مخالفة الإضرار البيئيـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
