بينها 19 الف مخالفة تجاوز سرعة..المرور يضبط ‏96848 مخالفة فى يوم واحد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 96848 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 19857 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و176 مخالفة السير بدون تراخيص، و17 مخالفة موقف عشوائى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .