إصابة 6 أشخاص في حريق نشب بمصنع بويات بالعاشر من رمضان

دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق نشب بمصنع بويات بأخر المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان وجاري السيطرة على الحريق واخمادة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما اصيب 6 أشخاص بإشتباة اختناق وتم تقديم الخدمة الصحية اللازمة لثلاثة منهم ونقل ثلاثة آخرين.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بأحد مصانع البويات بالعاشر من رمضان وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

