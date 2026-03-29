روبرتسون: محمد صلاح ليس أفضل لاعب في تاريخ ليفربول

يرى الاسكتلندي أندرو روبرتسون، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، ليس أفضل لاعب في تاريخ الريدز.

وكان محمد صلاح قد أعلن رحيله رسميا عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وقال روبرتسون في تصريحات نقلتها “ليفربول إيكو”: "أعتقد أن صلاح بالتأكيد أحد أعظم اللاعبين، لكن ربما يتفوق عليه كيني دالجليش في هذا الصدد، وأخبره بذلك في معظم الأيام".

وأضاف: "بالنسبة لي، كيني هو أعظم لاعب في تاريخ اسكتلندا وأعظم لاعب في تاريخ ليفربول، وهناك ثلاثة أو أربعة لاعبين آخرين يستحقون الذكر، ومحمد صلاح بالتأكيد من بينهم".

وواصل: “إن ذكر اسم محمد صلاح في نفس السياق مع كيني دالجليش وستيفن جيرارد وإيان راش يُعد دليلًا واضحًا على ما قدمه على مدار السنوات التسع الماضية”.

واختتم: “سيكون الأمر محزنًا خلال الأسبوعين المقبلين، لكنه سيحصل على الوداع الذي يستحقه، فهو أسطورة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتأكيد أسطورة في ليفربول”.