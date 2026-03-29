رابطة الكتاب الإنجليزيّة: محمد صلاح أعاد ليفربول للبيريميرليج بعد غياب 30 عامًا.. وقدّم صورة رائعة للاعب المسلم

تغنى جيري كوكس عضو رابطة الكتاب الإنجليزيّة بالفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال كوكس في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون : محمد صلاح من أفضل 5 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، وصلاح قدم صورة رائعة للاعب المسلم.

واضاف: محمد صلاح من عظماء الدوري الإنجليزي، ومحمد صلاح استثنائي أعاد لليفربول الدوري الإنجليزي بعد 30 عامًا

وتابع: في عام 2018 نظرتنا لصلاح تغيرت، لإننا عرفنا أن صلاح يلعب بنسخة مختلفة وأقوى من نستخته مع تشيلسي.

وواصل: صلاح حصل على التقدير الذي يستحقه في الدوري الإنجليزي، حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.