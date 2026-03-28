صحيفة بريطانية : ترامب يعرقل انتقال محمد صلاح للدورى السعودى.. ما القصة؟

كشفت تقارير صحفية عن مستجدات مثيرة في مستقبل محمد صلاح، نجم ليفربول، مع اقتراب نهاية عقده ورحيله المرتقب عن “الريدز” بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام عدة أندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نقلته شبكة The Athletic عبر موقع “ليفربول دوت كوم”، فإن انتقال صلاح المحتمل إلى دوري روشن السعودي قد يتأثر بعوامل خارج الإطار الرياضي، أبرزها التوترات السياسية في المنطقة وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت التقارير إلى أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط، على خلفية التصعيد العسكري المرتبط بالولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، قد تلقي بظلالها على قرارات الانتقال، خاصة في ظل التأثيرات التي طالت بعض الفعاليات الرياضية داخل المنطقة.

وأضافت أن الانتقال الفوري للنجم المصري إلى الدوري السعودي يبدو غير مرجح في الوقت الحالي، في ظل هذه الأوضاع، رغم الاهتمام الكبير من أندية المملكة بضمه، فيما يظل خيار الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم من بين الوجهات الأقرب المطروحة أمام اللاعب.

كما أوضحت التقارير أن مستقبل محمد صلاح لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، سواء بالانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى أو خوض تجربة جديدة خارج القارة، في انتظار حسم وجهته النهائية خلال الفترة المقبلة.