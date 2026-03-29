صعب يلاقوا لاعب بعقليته.. نجم ليفربول السابق يشيد بما حققه محمد صلاح مع الريدز

أشاد أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب فريق ليفربول السابق، بما حققه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول للريدز، مع الأحمر خلال السنوات الماضية.

وأعلم محمد صلاح رحيله عن ليفربول رسميا، بنهاية الموسم الجاري.

وقال “تشامبرلين”، في تصريحات صحفية: "ما حققه مو في ليفربول غير مسبوق، لقد وصل إلى مستويات فلكية، إنها أرقام من نوع أرقام كريستيانو رونالدو".

وتابع: "قد يقدم مباراة سيئة للغاية، ومع ذلك يسجل هدفين ويحقق الفوز، هذا أمر مميز".

وأضاف: "لا يبالغ في الفرح ولا في الحزن، عقليته كانت متميزة بكل معنى الكلمة".

وواصل: "إن استبدال قدراته أمر سهل، لكن جلب لاعب بعقليته؛ يمثل تحديًا آخر تمامًا".

واختتم: “لم أرَ قطّ أحداً يفعل ما يفعله محمد صلاح طوال الوقت، كان الأمر أشبه بالهوس”.