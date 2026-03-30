إبراهيم حسن ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى الدوري الأمريكي حتى لا ينساه الجمهور

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن محمد صلاح يُعد من أهم لاعبي العالم في الوقت الحالي، وأن كل خطوة في مسيرته يجب أن تكون محسوبة بدقة.

وأوضح إبراهيم حسن خلال تصريحات تلفزيونية أن صلاح يمتلك من الخبرة ما يجعله قادراً على اتخاذ القرار الصحيح، خاصة فيما يتعلق بمستقبله بعد ليفربول. ونصحه بأن تكون الأولوية للاستمرار في الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدوري الفرنسي أو الألماني أو الإيطالي، لما توفره من تنافس قوي يحافظ على مستواه الفني ويضمن استمراره في دائرة الضوء.

تحفظ على الانتقال إلى الدوري الأمريكي

أبدى إبراهيم حسن عدم اقتناعه بفكرة انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هذا الخيار قد يؤثر على شعبيته ومكانته العالمية. وأوضح أن اللعب هناك قد يُبعده تدريجياً عن الأضواء مقارنة بأوروبا، مستشهداً بما يحدث مع بعض النجوم الذين تراجع حضورهم الإعلامي بعد الانتقال.

الدوري السعودي خيار قوي ومغري

في المقابل، أشار إلى أن الدوري السعودي أصبح وجهة مهمة للنجوم العالميين، في ظل تواجد أندية كبيرة مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي. وأكد أن انتقال صلاح إلى أحد هذه الأندية سيكون خطوة قوية، نظراً للإمكانات الكبيرة والتنافس المتزايد، ما يجعله خياراً أفضل من الدوري الأمريكي في الوقت الحالي.

العودة إلى مصر تظل احتمالاً قائماً

تحدث إبراهيم حسن أيضاً عن إمكانية عودة صلاح إلى الدوري المصري، مؤكداً أنه في حال اتخاذ هذه الخطوة، ستكون الوجهة الأقرب إما الأهلي أو الزمالك، باعتبارهما الأكبر جماهيرياً وتاريخياً. لكنه شدد على أن صلاح يفكر بطريقة احترافية مختلفة، ويضع مسيرته في المقام الأول.

صلاح قائد داخل وخارج الملعب

اختتم حديثه بالتأكيد على أن محمد صلاح ليس مجرد لاعب، بل حالة فنية وإنسانية مميزة، حيث يتمتع بحب واحترام جميع زملائه في المنتخب. كما يمتلك شخصية قيادية تساعده على توحيد الفريق وتقديم أفضل أداء، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو ما يزيد من قيمته الكبيرة في أي فريق يلعب له