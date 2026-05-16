برلمان

نائبة: مواجهة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة مسؤولية مجتمعية

النائبة جيلان أحمد عضو مجلس النواب
معتز الخصوصي

أشادت النائبة جيلان أحمد عضو مجلس النواب بالإجراءات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش ، مؤكدة أن الدولة تتحرك بشكل جاد للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان نزاهة العملية التعليمية.

وقالت النائبة جيلان أحمد - في تصريح اليوم - إن ما أعلنته الوزارة من إجراءات تنظيمية ورقابية يعكس وجود رؤية واضحة للتعامل مع ظاهرة الغش الإلكتروني ومحاولات تسريب الامتحانات، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي فرض تحديات كبيرة على منظومة الامتحانات خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت أن تأمين امتحانات الثانوية العامة لا يرتبط فقط بالحفاظ على مستقبل الطلاب المجتهدين، وإنما يمثل أيضًا حماية لقيمة التعليم وهيبة الدولة، مشيرة إلى أن نجاح الامتحانات بصورة منضبطة يرسخ الثقة في المنظومة التعليمية ويحقق العدالة بين جميع الطلاب.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مواجهة الغش ليست مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها، وإنما مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تعاون الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع كافة، من أجل نشر ثقافة الاعتماد على الاجتهاد والالتزام بالقيم التعليمية السليمة.

وشددت على أهمية التوعية بخطورة الغش وتأثيره السلبي على المجتمع ومستقبل الأجيال، مؤكدة أن بناء الإنسان يبدأ من ترسيخ قيم النزاهة والانضباط داخل المنظومة التعليمية مؤكدة دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة ، متمنية التوفيق لجميع الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة.

