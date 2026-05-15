التعليم: خطة مشددة لامتحانات الثانوية العامة 2026 لمواجهة الغش وتحقيق الانضباط الكامل

أكدت وزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءات مشددة خلال امتحانات الثانوية العامة 2026، لضبط اللجان ومنع أي تجاوزات أو محاولات غش، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، في إطار خطة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تجميع اللجان في نطاقات محددة لتعزيز التأمين

وأوضح الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، أسامة عبد الكريم، خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الوزارة أعلنت جزءًا من خطتها يتمثل في تغيير نظام توزيع اللجان، عبر تقليل انتشارها الواسع وتجميعها داخل نطاقات محددة، بما يسهل تأمينها ومتابعتها بشكل أكبر.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت 613 تجمعًا امتحانيًا موزعة على 2032 لجنة، رغم زيادة عدد الطلاب هذا العام بنحو 100 ألف طالب، مع تقليص عدد اللجان بأكثر من 120 لجنة مقارنة بالعام الماضي.

مواجهة الغش الإلكتروني بوسائل حديثة

وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الغش الإلكتروني، من خلال إجراءات تفتيش مشددة، واستخدام وسائل حديثة مثل العصا الإلكترونية، إلى جانب احتمالية الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد أساليب الغش المتطورة.

عقوبات صارمة ضد الطلاب والمشاركين في المخالفات

وشدد على أن العقوبات قد تصل إلى حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عامين، بالإضافة إلى إجراءات صارمة ضد أي عنصر مشارك في العملية الامتحانية يثبت تورطه، سواء من المراقبين أو الإداريين أو العاملين داخل اللجان.

تدوير رؤساء اللجان والعاملين لمواجهة لجان الغش

وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد على تدوير رؤساء اللجان والعاملين بشكل مستمر، خاصة في اللجان التي اشتهرت سابقًا بوقوع مخالفات، بهدف منع أي تواطؤ وضمان نزاهة الامتحانات.

الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

وأكد أن الامتحانات ستراعي الفروق الفردية، بحيث تكون 70% من الأسئلة مخصصة للطالب المتوسط والبسيط، بينما تستهدف 30% قياس مهارات التفكير والتميّز.

رسائل طمأنة للطلاب وأولياء الأمور

واختتم بالتأكيد على أهمية تقليل الضغوط النفسية على الطلاب، مشددًا على أن الاجتهاد وبذل الجهد هما الأساس، وأن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف، بل مجرد مرحلة ضمن مسار تعليمي ومهني أوسع.