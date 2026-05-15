كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار
الزواج العرفي شرعي.. مطالب بحرمان المرأة من الخدمات الحكومية حالة الامتناع عن الرؤية
تقرير أمريكي: الفراعنة يستهدفون ظهورًا تاريخيًا في كأس العالم 2026
ترامب يحذر إيران: سنضربكم بقنبلتين.. ولدينا 9 كاميرات تراقب مواقعكم النووية 24 ساعة
أسباب صعود السينما العربية إلى العالمية في ندوة ضمن فعاليات مهرجان كان
اليابان: زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب شرق جزيرة هونشو
تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026
بأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه.. غرامة 3 ملايين جنيه لمن ينفذ رحلات عمرة مخالفة للقانون
أمل عمار تشارك في تكريم أفنان الشعيبي بعد انتهاء عملها بمنظمة تنمية المرأة
برشلونة يتحرك نحو عمر مرموش بعد تراجع فرص مشاركته مع السيتي
كوريا الشمالية والفنتانيل.. ترامب يكشف تفاصيل مباحثاته مع الرئيس الصيني
أفضل دعاء آخر جمعة من ذي القعدة.. هذه الآية تعافيك من المصائب وتنصرك
التعليم: خطة مشددة لامتحانات الثانوية العامة 2026 لمواجهة الغش وتحقيق الانضباط الكامل

أكدت وزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءات مشددة خلال امتحانات الثانوية العامة 2026، لضبط اللجان ومنع أي تجاوزات أو محاولات غش، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، في إطار خطة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تجميع اللجان في نطاقات محددة لتعزيز التأمين

وأوضح الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، أسامة عبد الكريم، خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الوزارة أعلنت جزءًا من خطتها يتمثل في تغيير نظام توزيع اللجان، عبر تقليل انتشارها الواسع وتجميعها داخل نطاقات محددة، بما يسهل تأمينها ومتابعتها بشكل أكبر.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت 613 تجمعًا امتحانيًا موزعة على 2032 لجنة، رغم زيادة عدد الطلاب هذا العام بنحو 100 ألف طالب، مع تقليص عدد اللجان بأكثر من 120 لجنة مقارنة بالعام الماضي.

مواجهة الغش الإلكتروني بوسائل حديثة

وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الغش الإلكتروني، من خلال إجراءات تفتيش مشددة، واستخدام وسائل حديثة مثل العصا الإلكترونية، إلى جانب احتمالية الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد أساليب الغش المتطورة.

عقوبات صارمة ضد الطلاب والمشاركين في المخالفات

وشدد على أن العقوبات قد تصل إلى حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عامين، بالإضافة إلى إجراءات صارمة ضد أي عنصر مشارك في العملية الامتحانية يثبت تورطه، سواء من المراقبين أو الإداريين أو العاملين داخل اللجان.

تدوير رؤساء اللجان والعاملين لمواجهة لجان الغش

وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد على تدوير رؤساء اللجان والعاملين بشكل مستمر، خاصة في اللجان التي اشتهرت سابقًا بوقوع مخالفات، بهدف منع أي تواطؤ وضمان نزاهة الامتحانات.

الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

وأكد أن الامتحانات ستراعي الفروق الفردية، بحيث تكون 70% من الأسئلة مخصصة للطالب المتوسط والبسيط، بينما تستهدف 30% قياس مهارات التفكير والتميّز.

رسائل طمأنة للطلاب وأولياء الأمور

واختتم بالتأكيد على أهمية تقليل الضغوط النفسية على الطلاب، مشددًا على أن الاجتهاد وبذل الجهد هما الأساس، وأن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف، بل مجرد مرحلة ضمن مسار تعليمي ومهني أوسع.

