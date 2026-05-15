الجيش الصومالي: مقتل 50 إرهابيا في عملية جنوب غرب البلاد

نفذت القوات المسلحة الصومالية عملية عسكرية مخططة في ضواحي مدينة بيدوا جنوب غرب البلاد، عقب هجوم مباغت شنّته جماعات خارجة عن القانون وميليشيات متحالفة مع العناصر الإرهابية استهدف القوات المسلحة.
وحسبما أفادت وكالة الانباء الصومالية "صونا" - أسفرت العملية عن مقتل 50 عنصرًا من الإرهابيين والميليشيات المسلحة الداعمة لهم، كما تمكنت القوات من تدمير آليات عسكرية ومعدات قتالية كانت تُستخدم في التخطيط لهجمات تستهدف القوات المسلحة والمدنيين.
وأكدت وزارة الدفاع الصومالية ، أن الهجوم المباغت شاركت فيه الميليشيات الموالية لعبدالعزيز لفتاغرين، والتي انضمت بشكل مباشر إلى عناصر حركة الشباب الإرهابية، بما يشكل تهديدًا للأمن الوطني واستقرار مناطق ولاية جنوب غرب الصومال.
وشددت وزارة الدفاع على أنها لن تتهاون مع أي جهة تستخدم السلاح لتحقيق أهداف سياسية أو زعزعة الأمن، مؤكدة أن كل من يقدّم الدعم للعناصر الإرهابية أو يوفر لها غطاءً سيتعرض لإجراءات قانونية صارمة .