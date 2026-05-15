مقترح برلماني: تخصيص يوم سنوي للاحتفال بأصحاب المعاشات

تقدّم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح برغبة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ،بشأن : تخصيص يوم سنوي للاحتفال بأصحاب المعاشات تحت اسم “يوم الوفاء” أو “يوم رد الجميل”.

الاحتفال بيوم أصحاب المعاشات

وقال النائبة، إنه في ظل ما تمثله فئة أصحاب المعاشات من قيمة وطنية وإنسانية كبيرة داخل المجتمع المصري، وبعد سنوات طويلة من العمل والعطاء وبذل الجهد في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها، سواء في التعليم أو الصحة أو الصناعة أو الزراعة أو الجهاز الإداري للدولة، بات من الضروري أن تحظى هذه الفئة بتقدير مجتمعي ورسمي يليق بما قدمته من تضحيات وخدمات للوطن على مدار عقود طويلة.

وأشار عضو البرلمان إلى أن أصحاب المعاشات ليسوا مجرد أرقام في سجلات التأمينات والمعاشات، وإنما هم أصحاب رحلة كفاح حقيقية ساهموا خلالها في بناء مؤسسات الدولة وتأسيس حاضرها، وتحملوا مسؤولياتهم المهنية والأسرية بكل إخلاص، وكان لهم دور أصيل في تنشئة أجيال كاملة وخدمة المجتمع في مختلف المجالات.

تخصيص يوم سنوي للاحتفال بأصحاب المعاشات

ونوه بأن تخصيص يوم سنوي للاحتفال بأصحاب المعاشات من شأنه أن يرسّخ قيم الوفاء ورد الجميل داخل المجتمع، ويبعث برسالة تقدير واحترام لكل من أفنى سنوات عمره في خدمة الوطن، فضلًا عن كونه خطوة إنسانية ومجتمعية مهمة تعكس اهتمام الدولة بكبارها وتقديرها لعطائهم.

ويأتي هذا المقترح انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الأمم التي تُكرم كبارها وتحفظ لهم مكانتهم، هي الأمم الأقدر على بناء مستقبل متماسك يحترم قيمة العمل والعطاء والانتماء.

وتابع النائب: “نتقدم بهذا الاقتراح بشأن قيام الحكومة بدراسة تخصيص يوم سنوي رسمي للاحتفال بأصحاب المعاشات تحت اسم “يوم الوفاء” أو “يوم رد الجميل”، على أن يتضمن هذا اليوم فعاليات تكريمية وثقافية واجتماعية على مستوى الجمهورية، بمشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة، بما يساهم في تعزيز ثقافة التقدير المجتمعي لكبار السن وأصحاب المعاشات”.

وأردف: “كما يمكن أن يشمل هذا اليوم تقديم نماذج مشرفة من أصحاب المعاشات الذين قدموا إسهامات متميزة في مجالاتهم المختلفة، فضلًا عن تنظيم مبادرات خدمية وصحية وترفيهية موجهة لهم، تقديرًا لدورهم الوطني والإنساني”.