تصريحات متـ طرفة لـ بن جفير: لبنان على أجندة الاستيطان

صرح وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الجمعة بأن رغبة الاحتلال هي الاستيطان في لبنان، داعيا إلى عدم الخوف من الضغوط.

وقال بن جفير، : "نريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من الضغوط"، بحسب ما أفادت به هيئة البث العبرية.

وتأتي تصريحات بن جفير، تزامنا مع جولة المحادثات الثالثة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية والتي عقدت في واشنطن.

وفي نفس السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​، إن "إسرائيل ستستمر بالعمل بقوة في ​لبنان​ ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب"، وذلك في معرض نعيه جنديا إسرائيليا قُتل بلبنان.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملياته العسكرية في الجنوب والبقاع، في الوقت الذى تواجه السلطة اللبنانية تحديا في الداخل يتمثل في نزع سلاح حزب الله، و انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ، وتعزيز دور الدولة والمؤسسة العسكرية وفتح المجال أمام ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في الجنوب.

يأتي هذا وسط انقسام داخلي حول الملفات الرئيسة وفى مقدمتها التفاوض المباشر مع إسرائيل وملف السلاح.