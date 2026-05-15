جامعة بني سويف تحصد المراكز الأولى في الفنون التشكيلية بمهرجان إبداع 14

اعلن الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالنجاحات، حيث احتلت المركزين الأول والثاني في مجال النحت غير المتخصص، إضافة إلى المركز الثاني في مجال التصوير الملون غير المتخصص، وذلك ضمن فعاليات مهرجان إبداع 14 الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُعد أحد أكبر المهرجانات الطلابية الهادفة إلى اكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية والإبداعية.

وذلك بإشراف الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، إلى جانب الدعم المستمر من الكابتن محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة النشاط الفني.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لجهود منتخب الفنون التشكيلية بالجامعة، الذي يتولى تدريبه الدكتور محمد ماضي، العميد السابق لكلية الفنون التطبيقيّة ألذى عمل على صقل مواهب الطلاب وتوجيههم نحو التميز والإبداع في مختلف الفنون.

وأوضح رئيس الجامعة، ان الطالب أحمد شوقي فاز بالمركز الأول في مجال النحت غير المتخصص، بينما حصلت الطالبة أماسي حسين على المركز الثاني في نفس المجال، كما أحرزت الطالبة آية عباس المركز الثاني في مجال التصوير الملون غير المتخصص، ليؤكد طلاب الجامعة تميزهم وإبداعهم في الفنون التشكيلية، مضيفا ان هذا الإنجاز يعكس حرص الجامعة على دعم طلابها في مختلف الأنشطة، وتوفير بيئة تعليمية وإبداعية متكاملة.