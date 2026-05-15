أخبار بني سويف| المحافظ يتدخل لحل شكاوى المواطنين.. حملات نظافة والتصدي للبناء المخالف

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

قرارات حاسمة واستجابات فورية.. محافظ بني سويف يتدخل لحل شكاوى المواطنين ويوجه بإجراءات عاجلة|صور



واصل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، عقد اللقاء المفتوح لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين في مختلف الخدمات والقطاعات، وذلك بحضور المختصين من وكلاء الوزارة ومديري المديريات والإدارات المعنية، لسرعة طرح الحلول وتنفيذها، مع متابعة من مكتب المحافظ لضمان تنفيذ الحلول المتفق عليها في أسرع وقت ممكن.

وبدأ المحافظ اللقاء ببحث شكوى تقدم بها أحد المواطنين، يتضرر فيها من وجود ورشة ومخزن كاوتش سيارات أسفل منزله بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، حيث استمع إلى تفاصيل المشكلة والإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا بشأن الورشة التابعة لجهاز تعاونيات البناء والإسكان.

رئيس جامعة بني سويف يشهد عروضا مسرحية متميزة لطلاب قسم المسرح بـ"الأهلية"

شهد الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمشروعات الامتحانات العملية المقدمة من طلاب قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف، وذلك علي مسرح جامعة بني سويف الأهلية بشرق النيل، وسط حضور مميز وتفاعل جماهيري كبير مع العروض المسرحية التي عكست مواهب وإبداعات طلاب القسم.

محافظ بني سويف يتابع حملات النظافة والتصدي للبناء المخالف بالمحافظات

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، واصلت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن جهودها الميدانية المكثفة في قطاعات النظافة ورفع الإشغالات والتصدي لمخالفات البناء والتعديات، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي مركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة من عدد من شوارع المدينة، شملت خلف أبراج الأوقاف وشارع حلمي الملط وشارع حافظ وشارع صفية زغلول وشارع بورسعيد وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع 17 ببني سويف الجديدة وشارع عبد السلام عارف وشارع الرياضي وشارع الدهشوري.

كما تضمنت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع أطنان من القمامة والمخلفات من قرى رياض باشا ونعيم والكوم الأحمر وبلفيا والدوالطة والحكامنة، فيما تم إيقاف أعمال بناء مخالفة والتحفظ على خلاطة خرسانية بعزبة سليمان أبو علي، إلى جانب إزالة حالات تعدٍ بالبناء في قرى شريف باشا وبلفيا وتزمنت الشرقية وباروط.