مستشفيات جامعة بني سويف تُهنئ المكرّمين باليوم العالمي للتمريض

تقدّمت إدارة مستشفيات جامعة بني سويف برئاسة ا.د هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، ا.د عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف بخالص التهنئة والتقدير إلى عدد من أعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات، وذلك بمناسبة تكريمهم من قبل النقابة العامة للتمريض المصري خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، تقديرًا لما يقدمونه من أداء مهني متميز وجهود متواصلة في خدمة المرضى والرعاية الصحية.

و أكدا أن هذا التكريم يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها التمريض باعتباره أحد أهم ركائز المنظومة الصحية، ودوره الحيوي في تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى.

وشمل التكريم كلًا من: هناء شعبان حسين – مديرة التمريض، ناهد جابر محمد – إشراف العيادات الخارجية، هبة إبراهيم – العمليات الكبرى، نعناعة عاطف – قسم العظام، محمد طه – العمليات الكبرى

وأكدت إدارة المستشفيات أن مهنة التمريض تجمع بين العلم والمهارة والرحمة، وتمثل القلب النابض للقطاع الصحي، مشيدة بما يبذله أفراد هيئة التمريض من جهد وإخلاص وتفانٍ على مدار الساعة من أجل تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى.

وقد أعربت إدارة المستشفيات عن خالص الشكر والتقدير لجميع أفراد هيئة التمريض، تقديرًا لدورهم الإنساني والمهني العظيم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق ومواصلة العطاء لخدمة المرضى والارتقاء بالمنظومة الطبية.