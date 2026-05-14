الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قرارات حاسمة واستجابات فورية.. محافظ بني سويف يتدخل لحل شكاوى المواطنين ويوجه بإجراءات عاجلة|صور

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، عقد اللقاء المفتوح لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين في مختلف الخدمات والقطاعات، وذلك بحضور المختصين من وكلاء الوزارة ومديري المديريات والإدارات المعنية، لسرعة طرح الحلول وتنفيذها، مع متابعة من مكتب المحافظ لضمان تنفيذ الحلول المتفق عليها في أسرع وقت ممكن.

وبدأ المحافظ اللقاء ببحث شكوى تقدم بها أحد المواطنين، يتضرر فيها من وجود ورشة ومخزن كاوتش سيارات أسفل منزله بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، حيث استمع إلى تفاصيل المشكلة والإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا بشأن الورشة التابعة لجهاز تعاونيات البناء والإسكان.

وكلف محافظ بني سويف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة بفحص موضوع الشكوى، ومراجعة موقف التراخيص ومدى توافر الاشتراطات البيئية بالورشة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد تقرير شامل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة.

كما وجه المحافظ التنفيذيين المعنيين من الري والوحدة المحلية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنسيقات للاستجابة لشكوى تقدم بها بعض أهالي قرية هلية بمركز ببا، بشأن وجود تعدٍ بالردم على جزء من مصرف حوض العشرات.

وأوضح وكيل وزارة الري أن أجهزة المديرية تقوم بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والمتعدين، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراج المصرف محل الشكوى ضمن موجة الإزالات الحالية، إلى جانب زراعة أشجار على جانبي المصرف لحماية الجسر ومنع التعديات مستقبلًا.

وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة من أحد المواطنين بقرية الفنت بمركز الفشن، بشأن تآكل وميل أحد أعمدة الإنارة بالقرية، أوضح رئيس الوحدة المحلية أنه تم التواصل مع هندسة الكهرباء، وتم بالفعل رفع العمود المتهالك واستبداله بآخر جديد.

وعلى الجانب الإنساني، قرر محافظ بني سويف صرف إعانة عاجلة لسيدة تعاني من ظروف صحية، إلى جانب قيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة لمدة شهرين، والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية لتقديم مساعدات عينية وموسمية، دعمًا للحماية الاجتماعية لأسرتها.

كما كلف المحافظ مدير مكتبه بالتواصل والتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لاتخاذ ما يلزم لتوفير الرعاية الطبية لأحد المواطنين، الذي يعاني من ظروف صحية بعد إصابته بجلطة وقصور بالشريان التاجي استلزمت تركيب دعامات، إلى جانب تقديم مساعدة مالية من المحافظة، مراعاةً للظروف الصحية والمادية لأسرته.


 

