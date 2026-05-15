صحة بني سويف بقرية البهسمون: مديرية الصحة تقدم أكثر من 3500خدمة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية مجانية بقرية البهسمون بمركز إهناسيا، في إطار سياسة القوافل العلاجية التي تستهدف الوصول بالخدمة الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن مبادرة “حياة كريمة”، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة.

حيث قام فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، وعضوية الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد وتجهيز العيادات، بتنفيذ القافلة الطبية يومي 13 و14 مايو 2026، حيث ضمت القافلة 7 عيادات في 6 تخصصات شملت الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1152 مريضًا، مع صرف العلاج بالمجان، إلى جانب إجراء 164 تحليل دم و88 تحليل طفيليات و7 حالات أشعة عادية، فضلاً عن تحويل حالتين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 79 حالة موجات فوق صوتية.

كما تضمنت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، من بينها التوعية بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، وسوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى المشاركة في نشر رسائل التوعية الخاصة بمبادرة “365 يوم سلامة”.

وفي إطار المبادرات الرئاسية للصحة العامة، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ250 مواطنًا، فيما بلغ إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة 3589 خدمة طبية.