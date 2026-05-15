قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عزل 1700 راكب.. فيروس غامض يضرب سفينة فرنسية ورفع حالة التأهب| تفاصيل
ترحيل محمد طاهر صاحب بيت فاطم إلى سجن مايو
باستخدام 24 كاميرا .. التليفزيون المصري ينقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت
الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2951 شهيدًا و8988 مصابًا
المركزي للإحصاء: 6%معدل البطالة خلال الربع الأول لعام 2026
إبراهيم عادل ينتقل رسميا إلى نورشيلاند بشكل نهائي
نبيلة مكرم: الأزمات الإنسانية قد تتحول إلى نقاط تحول في حياة الإنسان
إشادة إسبانية بموهبة مصرية.. حمزة عبد الكريم يلفت الأنظار مع شباب برشلونة
نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟.. حيل مذهلة للحفاظ على صحة الأمعاء
كشف لغز فتاة المنيا.. رفضت خطوبته فانتقم بـ"الذكاء الاصطناعي"
دلائل ربوبيته.. خطيب المسجد الحرام: الله خصص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل
مجموعة مصر.. قائمة بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دلائل ربوبيته.. خطيب المسجد الحرام: الله خصص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام
أمل فوزي

قال الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام،  إِنَّ مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَدَلَائِلِ رُبُوبِيَّتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَصِفَاتِ كَمَالِهِ تَخْصِيصَ بَعْضٍ مَخْلُوقَاتِهِ بِمَزَايَا وَفَضَائِلَ.

حكمة الله ودلائل ربوبيته

وأوضح " غزاوي" خلال الجمعة الأخيرة من شهر ذي القعدة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة،  أن مِنْ مَظَاهِرِ اصْطِفَاءِ اللَّهِ اصْطِفَاءُ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ، فَفِي الزَّمَانِ نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَشْهُرَ الْحَجِّ وَالأَشْهُرَ الْحُرُمَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الشُّهُورِ.

وأضاف أنه تعالى اصْطَفَى رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ شُهُورِ العَامِ، وَاصْطَفَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى سَائِرِ أَيَّامِ الأُسْبُوعِ، وَاصْطَفَى يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى سَائِرِ الأَيَّامِ، وَاصْطَفَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ عَلَى بَقِيَّةِ اللَّيَالِي.

وتابع: وَفِي الْأَمْكِنَةِ نَجِدُ مِنْ أَمْثِلِةِ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اصْطَفَى مِنَ البِلادِ خَيْرَها وأشْرَفَها، وهي البَلَدُ الحَرامُ، منوهًا بأن مَكَانَةِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ عند الْعَرَبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُعَلِّمُونَهَا.

مكانة الأشهر الحرم عند العرب

وأردف: فَلَا يَطْلُبُونَ فِيهَا دَمًا، وَلَا يُقَاتِلُونَ بِهَا عَدُوًّا، وَلَا يَهْتِكُونَ فِيهَا حُرْمَةً، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْتَدِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، حَتَّى لَوْ وَجَدَ قَاتِلَ أَبِيهِ لَمْ يَقْتُلْهُ، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى هَيَّأَ لِعِبَادِهِ مَوَاسِمَ عَظِيمَةً وَأَيَّامًا فَاضِلَةً.

واستطرد:  لِتَكُونَ مَغْنَمًا لِلطَّائِعِينَ، وَمَيْدَانًا لِتَنَافُسِ المُتَنَافِسِينَ، فَالسَّعِيدُ مَنِ اغْتَنَمَ مَوَاسِمَ الشُّهُورِ وَالأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ، وَتَقَرَّبَ فِيهَا إِلَى مَوْلَاهُ بِمَا فِيهَا مِنْ وَظَائِفِ الطَّاعَاتِ، فَعَسَى أَنْ تُصِيبَهُ نَفْحَةٌ مِنْ تِلْكَ النَّفَحَاتِ، فَيَسْعَدَ بِهَا سَعَادَةً يَأْمَنُ بِهَا مِنَ النَّارِ وَمَا فِيهَا مِنَ اللَّفَحَاتِ عَلَيْهِ.

وأوصى، قائلاً: فَلْنَسْتَشْعِرْ عِبَادَ اللَّهِ - أَنَّنَا عَلَى مَشَارِفِ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ الَّتِي أَقْسَمَ اللَّهُ بِمَا فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: (وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ)، وَعَشْرُكُمْ هَذِهِ هِيَ خَاتِمَةُ الأَشْهُرِ المَعْلُومَاتِ.

ونبه إلى أن هَذِهِ الْعَشْرَ الْمُبَارَكَاتِ مِنْ أَطْيَبِ الْأَزَمَنِةِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تُسْتَغَلَّ دَقَائِقُها وَسَاعَاتُهُا، وَأَخْصَبٍ المواسمِ الَّتِي يَحْسُنُ أَنْ يُتَعَرَّضَ لِنَفَحَاتِها، وَأَعْذَبِ المَوَارِدِ الَّتِي يَتَأَكَّدُ أَنْ تُهْتَبَلَ هِبَاتُهَا.

من أطيب الأزمنة

واستند لما قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: "وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي امْتِيَازِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ؛ لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ، وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَج، وَلَا يَتَأَنَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا".

وأفاد بأنه مِمَّا يُلْحُظُ أَنَّ أَيَّامَ الْعَشْرِ الْفَضِيلَةِ تَقَعُ فِي آخِرِ الْعَامِ؛ فَكَأَنَّهَا تَعْوِيضُ لِلْمُفَرِّطِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ؛ كَيْ يَسْتَدْرِكَ الْعَبْدُ مَا فَاتَهُ، وَيَسْتَعِدَّ لِمَا أَمَامَهُ، مُسْتَحْضِرًا عَظَمَةَ مَوْلَاهُ، رَاجِيًا عَفْوَهُ وَرِضَاهُ.

وأشار إلى أن الْأَعْمَارُ تُطْوَى سِرَاعًا، وَالْأَوْقَاتُ تَمُرُّ تِبَاعًا، وكُلِّ يَوْمٍ يَمْضِي فَإِنَّ الْعُمْرَ يَنْقُصُ، وَالْأَجَلَ يَقْتَرِبُ، وَالْحِسْمَ يَضْعُفُ، وَالصِّحَّةَ تَتَرَاجَعُ، وَالْعَوَائِقَ تَكْثُرُ، وَفُرَصَ الْاغْتِنَامِ تَقِلُّ.

ودعا قائلاً:  فَلْنَحَرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُنَا، وَلْنُقْبِلْ عَلَى اللهِ بِتَوْبَةٍ نَصُوحٍ فَقَدْ أَوْجَبَهَا اللهُ عَلَيْنَا جَمِيعًا"، موصيًا المسلمين بتَّقُوى اللَّهَ، فَمَنِ اتَّقَى رَبَّهُ جَعَلَ لَهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فُرْقَانَا، وَرَزَقَهُ فِيمَا يُرِيدُ مِنَ الْخَيْرِ إِمْكَانًا.
 

خطيب المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي خطبة الجمعة من المسجد الحرام حكمة الله ودلائل ربوبيته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

مزيد من التراجع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

مساعد وزير الشباب والرياضة ووزير الرياضية الجزائري

لحظة إستقبال وزير الرياضة الجزائري في القاهرة قبل نهائي الكونفدرالية

اتحاد العاصمة

مدرب اتحاد العاصمة : اتينا للقاهرة من اجل التتويج

منتخب اليد

منتخب اليد يواجه أيسلندا وديًا اليوم استعدادًا لمونديال 2027

بالصور

وزير الرياضة يعيش تجربة الدريفت مع العالمي زردق في بطولة REV IT UP

وزير الرياضة
وزير الرياضة
وزير الرياضة

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟.. حيل مذهلة للحفاظ على صحة الأمعاء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لوك كاجوال.. كندة علوش تستعرض رشاقتها مع الأصدقاء

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد