كامل الباشا: المتحدة غامرت بصحاب الأرض.. ودوري كان صعبا

أكد الفنان الفلسطيني العالمي كامل الباشا ان دوره في مسلسل صحاب الأرض كان صعبا مولما، ولكن كان هناك احساس بأن ما يقدم يساعد القضية الفلسطينية ولو بجزء بسيط.

وتابع كامل الباشا: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، دخلت مغامرة كبيرة، لان المسلسل مليء بالمجاميع والممثلين والديكورات الضخمة وميزانيته كانت ضخمة، لذا اقول انها مغامرة ربما تكون محسوبة، والحمد الله النتيجة كانت إيجابية.

يأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.