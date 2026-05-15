كامل الباشا يكشف عن سر مشاركته في الأفلام القصيرة l خاص

أكد الفنان الفلسطيني العالمي ان الأفلام القصيرة ف صت نفسها على الساحة، وأصبح لها متابعين، يحرصون على مشاهدتها مناقشتها.

وتابع كامل الباشا في تصريحات خاصة : فكرة مشاركة نجوم الوطن العربي في الافلام القصيرة أصبحت موجودة حاليا، يمكن قبل ذلك لم تكن هناك مشاركات واسعة من قبلهم، اما الان فالوضع تغير، درونا فنانين معروفين ان تشارك في تلك الأعمال لأنها تصنع دعاية للعمل، كما أن الأفكار التي يتم طرحها في الأفلام القصيرة في اغلبها تكون مميزة، وليست عادية.

واستكمل كامل الباشا: احب ان اكون جزء من تلك التجارب المميزة، واختار كل عام فيلم او اثنين لاتشارك في بطولاتهم، كما أن هناك كلية تدرس سينما في فلسطين وهو ما جعل هناك مجموعة من المخرجين الشباب يريدون تقديم موهوبتهم.

وتابع : الفنان يجدد من نفسه حين يتعامل مع الجيل الجديد من المخرجين، او حتى مخرجين من نفس الجيل، حيث يحدث تبادل في الأفكار.