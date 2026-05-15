بن جفير يعلن عن خطة إسرائيلية للاستيطان في لبنان.. تفاصيل

أكدت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الساحة السياسية الإسرائيلية تشهد تصعيدا في الخطاب الاستيطاني، بالتزامن مع اقتراب انتخابات الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن ملف الاستيطان بات يُستخدم كورقة دعائية وسياسية داخل المشهد الانتخابي.

وقالت أبو شمسية، إن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير الدفاع يوآف كاتس تعكس توجها متزايدا نحو تبني خطط توسعية تشمل مناطق في الجنوب اللبناني وقطاع غزة والضفة الغربية، في إطار المزايدات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

وأوضحت أن هذه التصريحات تتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، إلى جانب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ضربات ضد منصات إطلاق صواريخ، ما يعكس غياب نية إسرائيلية واضحة للانسحاب من المناطق المتوغل فيها جنوب لبنان، رغم أن ذلك يعد مطلبا أساسيا في التفاهمات الإقليمية القائمة.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن هذه التطورات تأتي بالتوازي مع إحياء ما يُعرف بـ «يوم توحيد القدس»، وما يصاحبه من فعاليات للمستوطنين، إلى جانب تصاعد التوتر في أكثر من جبهة، بما في ذلك لبنان وغزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات.

https://www.youtube.com/shorts/VVixFilU5rg