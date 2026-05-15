إلهام أبو الفتح
حوادث

27 مليون جنيه.. الاستماع لأقوال مجري التحريات في واقعة ضبط مسئول بإحدى شركات الاتصالات

كتب محمد عبدالله :

أحال رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، رئيس قسم بإدارة الخزانة والمعاملات النقدية والضرائب بالشركة المصرية لنقل البيانات التابعة للشركة المصرية للاتصالات للجنايات، لاتهامه بتسهيل الحصول لنفسه ولذويه بـ 26 مليون جنيه واستمعت جهات التحقيق إلي أقوال نقيب شرطة مجري التحريات.

أقوال نقيب شرطة مجري التحريات 

وشهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالاتجار بوظيفته بالشركة المصرية لنقل البيانات التابعة للشركة المصرية للاتصالات ( we data ) - شركة مساهمة مصرية تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها - وذلك بأن أصدر تعليماته وأوامره لمرؤوسيه المحاسبين بالتوجه إلى فروع الشركة التي تعمل بدون محاسب وذلك لتحصيل واستلام المبالغ النقدية الموجودة بخزن الفروع بمحافظتي القاهرة والجيزة واستيلائهم على تلك المبالغ دون القيام بتوريدها بحساب الشركة بالبنوك ، على نحو نتج عنه تضخم ثروته وذويه بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥
بشأن الكسب غير المشروع .

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع ( رئيس قسم بإدارة الخزانة والمعاملات النقدية والضرائب بالشركة المصرية لنقل البيانات التابعة للشركة المصرية للاتصالات  we data ) - شركة مساهمة مصرية تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها  حصل لنفسه وذويه على كسب غير مشروع بلغ مقداره 26 مليون جنيها ( عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته لا تتناسب مع موارد دخله المشروع طبقاً لما ورد بتقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة كان ذلك بسبب استغلاله أعمال وسلطات وظیفته بالشركة محل عمله والتي طوعت له تلك الزيادة المذكورة في ثروته والتي عجز عن إثبات أي مصدر مشروع لها جاء ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

