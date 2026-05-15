مفاجأة سارة لمستخدمي الطريق الدائري.. تشغيل الأتوبيس الترددي من محطة الجولف

أعلنت وزارة النقل في بيان اليوم أنه بناءً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، لرئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، تقرر دخول محطة الجولف الخدمة، بدءا من غد السبت 16 مايو 2026، لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المقيمين بالقاهره الجديدة والمترددين عليها خاصة التجمع الثالث.

يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وتنفيذ مشروع الأوتوبيس الترددي السريع BRT بطول 116 كم.

تقع المحطة علي الطريق اعلي نفق الجولف و تربط مع محور جمال عبدالناصر الممتد داخل القاهرة الجديدة حيث تعتبر محطة الجولف ومحطة المشير طنطاوي التي سبق دخولها الخدمة في التاسع عشر من مارس الماضي امتداداً للمرحلة الأولى الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وبدخول هاتين المحطتين الخدمة يتم وصول الأوتوبيس الترددي السريع BRT إلى القاهرة الجديدة للربط مع شارع التسعين الجنوبي والربط مع محور المشير طنطاوي ومع مونوريل شرق القاهرة في محطة المشير طنطاوى.

الجدير بالذكر أن المشروع خطوة هامة ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وأنه وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، تساهم في تشجيع المواطنين على استخدامه بدلاً من السيارات الخاصة ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة بالإضافة إلي أنه يساهم في تقليل الازدحام، وتقليل استهلاك الوقود والمحروقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات خاصة مع عزل الحارة المخصصة للأتوبيس عن الحارات الأخرى بالطريق الدائري.