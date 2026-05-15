إشادة إسبانية بموهبة مصرية.. حمزة عبد الكريم يلفت الأنظار مع شباب برشلونة

واصل حمزة عبد الكريم تقديم مستويات قوية مع فرق الشباب داخل برشلونة، بعدما خطف الأنظار في مباراة إياب ربع نهائي كأس الأبطال للشباب أمام تينيريفي.

إشادة من الصحافة الإسبانية

ووصفت صحيفة “آس” الإسبانية اللاعب بأنه “مهاجم خارق في لا ماسيا”، مشيرة إلى أنه يمثل “جوهرة كتالونية” جديدة داخل قطاع الناشئين، بعد تسجيله هدفًا حاسمًا في فوز فريقه بثلاثية نظيفة.

مساهمة في التأهل

وكان شباب برشلونة قد خسروا مباراة الذهاب بهدفين دون رد، قبل أن يعودوا بقوة في الإياب على ملعب يوهان كرويف، ويحققوا فوزًا بثلاثية نظيفة أهلتهم إلى نصف النهائي.

هدف مؤثر وبصمة واضحة

وسجل حمزة الهدف الثاني برأسية مميزة، ليؤكد حضوره القوي في المواجهة، ويعزز من مكانته داخل الفريق في مرحلة مهمة من البطولة.

مطالب بالتصعيد للفريق الأول

كما أشارت تقارير صحفية إلى مطالب بعض جماهير برشلونة بضرورة تصعيد اللاعب إلى الفريق الأول، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع فرق الشباب.